موعد مباراة سموحة وفيوتشر في اليوم بالدوري والقناة الناقلة

يستعد فريق سموحة لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي أمام مودرن فيوتشر، ضمن ختام منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة سموحة وفيوتشر في الدوري المصري في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب سموحة وفيوتشر في الدوري المصري

يخوض فريق سموحة صاحب الأرض مباراة اليوم وهو يتواجد، في المركز الثامن بعد 12 مباراة، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات ولاقى الهزيمة في مباراتين.

أما فيوتشر فاحتل المركز الحادي عشر، برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، حقق الفوز في 4 مباريات، والتعادل في مباراتين، ولاقى الهزيمة 4 لقاءات.