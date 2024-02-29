موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو اليوم في كأس ملك إسبانيا

يستعد فريق أتليتكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني، لمهمة قوية مساء اليوم الخمي، وذلك حين يلتقي مع نظيره أتليتك بيلباو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والتي يحتضنها ملعب سان ماميس.

كانت مرحلة الذهاب قد انتهت بفوز أتلتيك بيلباو بهدفٍ نظيف على حساب أتلتيكو مدريد في معقل الأخير بملعب ميتروبوليتانو. هذا الانتصار الذي حققه الفريق الباسكي يضعه على بُعد خطوة واحدة فقط من الوصول إلى نهائي كأس الملك.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو مساء اليوم الخميس عبر قناة اس اس سي سبورت 1 اتش دي واس اس سي سبورت 5 اتش دي بتعليق محمد حسين.

خاض الروخي بلانكوس مشوارًا مميزًا في بطولة كأس الملك الموسم الجاري، ونجح في الإطاحة بجاره ريال مدريد من دور الـ 16 ثم إشبيلية بدور الـ 8.

ونفس الأمر بالنسبة لأتلتيك بيلباو صاحب الأرض في مباراة اليوم، والذي أقصي برشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة.