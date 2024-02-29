تحت شعار "أحميها من الختان" حملة للتوعية بأضرار ختان الإناث بأسوان

أطلقت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حملة توعية بأضرار ختان الإناث، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لختان الإناث، وتأتي تلك الفاعليات تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان

وأوضحت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات الرئاسية بأسوان، أن الحملة تأتي تحت شعار "أحميها من الختان... جمالها في كمالها"، وتهدف إلى زيادة الوعي بأضرار ختان الإناث على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات، من خلال الندوات التوعوية في الوحدات الصحية، والمنشآت الطبية، وتوزيع المواد التوعوية على المواطنين.

وتأتي تلك المجهودات في إطار الجهود التوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، والمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.