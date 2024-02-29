10 دورات تدريبية بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية، إن المركز يستهدف تدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة «هندسة جرافيك، تصميم، البرمجة» ويمنح دورات «التنمية البشرية، الموارد البشرية، بنوك بورصة، تحكيم دولي».

وأشار إلى أن المركز خلال شهر فبراير الجاري، نفذ 10 دورات تدريبية لعدد 448 متدرب، لافتا إلى أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح، واجتماع الوحدة العامة لحماية الطفل استفاد منها 65 متدرب.

وذكر أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، ويُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي في الشرقية، ويحصل المتدرب على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.