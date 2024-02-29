رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد مشروعات المرافق وأعمال التطوير ومحطة المعالجة

تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، مشروعات المرافق بمنطقة الامتداد، ومنها مشروع تنفيذ مرافق(مياه/صرف صحي/فرمة) للحي السكني العاشر، والحي الحادي عشر لقطع الأراضي السكنية المميزة، تمهيداً لتسليمها للمواطنين، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمواصفات والجودة المطلوبة، وفي أسرع وقت ممكن لتسليم الأراضى للمواطنين.

وزار رئيس الجهاز ومرافقوه، مصنعاً لإعادة وتدوير الورق وتصنيعه بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والبالغ مساحته ١٢٤٠٠م٢، والذي يعمل بطاقة إنتاجيه حوالي ١٢٠ طنا يوميا، وذلك للتأكد من التزام المصنع بتطبيق الاشتراطات البيئية والمواصفات الموضوعة لمياه الصرف الخاصة بالمصنع، مشدداً على الالتزام بالمعايير البيئية للاشتراطات الموضوعة طبقا للقانون وعدم تجاوزها.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، أعمال الزراعة والتشجير بالمسطحات الخضراء بالحيين السكنيين الأول والثاني بالمدينة، وأعمال النظافة بالأحياء السكنية الأول و الثاني والثالث بالمدينة، وأعمال تنظيف اللافتات الإرشادية بالمدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس أحمد عبد الجابر، ممثلي شركة النصر للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، وذلك لتنسيق العمل بخصوص خط الطرد الخارج من محطة المعالجة الثلاثية إلى مخر سيل سنور، وذلك بحضور المهندس عصام بدوي، المشرف على مدن شمال الصعيد، والمهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز، حيث تم استعراض مشروع خط الطرد الخارج من محطة المعالجة الثلاثية إلى مخر سيل وادي غراب بسنور، واستعراض الرسومات التصميمية له.

ووجه رئيس الجهاز ممثلي الشركة بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات القياسية المطلوبة للخط، وموافاة الجهاز بالمستندات الخاصة بخط الربط وعمل التنسيقات اللازمة مع كافة الجهات المعنية، وتلافي الملاحظات.

وقام المهندس أحمد عبد الجابر، والمهندس عصام بدوي، ومرافقوه، بجولة تفقدية بمحطة المعالجة الثلاثية بالمدينة، لمتابعة حسن سير العمل بها على الوجه المطلوب، و طبقا للمواصفات الفنية المتبعة.

كما تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية لتدعيم السواتر الترابية، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالجودة والمواصفات المطلوبة.