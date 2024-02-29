خلق محاور مرورية جديدة تساهم فى حل مشكلة التكدس بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تحرص على خلق محاور مرورية جديدة، تساهم فى حل مشكلة التكدس المرورى وإعاقة الحركة المرورية، خاصة فى أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وأشار رحمي إلى أن الدولة المصرية تولى إهتمامًا بالغا بتطوير شبكة الطرق وفتح شرايين مرورية جديدة بإعتبارها إحدى قاطرات التنمية ولإحداث نقلة نوعية فى الشبكة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجوله الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات.

بدأت الجوله بمتابعة الأعمال الجارية بمحور النعناعية بمدينة كفرالزيات، الذى يتم إنشاؤه كطريق دائرى حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاى حيث يتم أعمال تطهير مصرف جناج أحد أجزاء محور النعناعيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، فيجرى الان اعمال الارنكه خلف الحائط الساند تمهيدا لسريان المصرف وجارى اعمال الكحلة خلف الحائط الساند.

وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات مقترح تطوير شارع الجيش، واختتم جولته بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من كورنيش كفر الزيات والتي يتم تنفيذها بالجهود الذاتية على غرار المرحلة الأولى، فسيتم تركيب وإنشاء مقاعد رخامية وبرجوات لجلوس المواطنين وتركيب البلاط الحراري المطعم بالسيراميك، بالإضافة إلى زراعة الأحواض بالنباتات والأشجار الجمالية وتركيب نظام ري دائم للأحواض بالإضافة إلى زرع أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية بشكل جمالي لحفظ البطاريات ليصبح متنزها للمواطنين يستخدم للاستراحة وقضاء أوقات سعيدة للراحة والانتظار.