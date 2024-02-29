نقابة الفلاحين : انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية تراجع كبير خلال الأيام الماضية ، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية،حيث انخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الإنخفاض مستمرًا في السلع الغذائية.

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ،أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً أكبر في الأسعار؛ لأنه مع تواصل انخفاض الدولار سنشهد انخفاضاً في الأسعار، لافتا أن الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم تراجع كبير، حيث أكثر من 20 سلعة غذائية شهدت تراجعًا عن سعرها سابقًا، مما أثلج صدور المصريين.

وأوضح أمين عام الفلاحين في تصريحات له اليوم الخميس،أن حوالي 20 سلعة غذائية تأثرت بتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث تأثر سعر الدولار في السوق السوداء بصفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أسعار المنتجات والسلع ،مشيرا الي أن عبوة الزيت انخفضت مبلغ 5.88 جنيه، حيث السعر للتر الواحد من زيت عباد الشمس ما بين 56.89 حتى مبلغ 107.37 جنيه مصري.

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.

وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر ما بين 18.4 للكيلو وإلى مبلغ 30.79 ج.

والشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

وتراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بإنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي،حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج،كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها الي 360 جنيها.

كما انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض أهلا رمضان ، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.

