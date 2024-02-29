المشدد 6 سنوات لعامل تاجر في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدي، وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل، ويامن محمود، عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام المنقضي 2023، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام «محمد. ج. م» 28 عاماً، عامل ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة جلد بداخلها سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة، وكيس بلاستيك يحوي جوهر الحشيش والهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.