منطقة الشرقية لـ "لوشوكونغ فو" تنظم بطولة "البطل الذهبي"

نظمت منطقة الشرقية للوشوكونغ فو، بطولة «البطل الذهبى»، بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد بحضور السيد الشبراوى مدير إدارة الأداء الرياضى بالمديرية ، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، واللواء ياسر أمان الله رئيس مجلس ادارة المنطقة.

شارك في فاعليات البطولة ٦٠٠ لاعب، و٩ هيئات رياضية وشبابية على مستوى المحافظة بالصالة المغطاة بالزقازيق، وذلك بتحكيم دولي من الاتحاد المصرى للووشوكونغ فو، وذلك بحضور أعضاء مجلس ادارة المنطقة، ومدربو واداريو الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة بالشرقية.

أشاد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وتقدم بالتهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، وكذلك تهنئة لرئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للووشوكونغ فو، على الجهد المبذول فى البطولة، متمنيا دوام التوفيق فيما هو قادم.

وينفذ اتحاد اللعبة خطة تستهدف زيادة انتشار اللعبة، وذلك بإقامة بطولات للقطاعات على مستوى الجمهورية، من أجل منح فرصة لاختيار أفضل العناصر للانضمام إلى المنتخبات الوطنية من أجل زيادة قاعدة لاعبي المنتخب، خاصة وإنه تم تفعيل مراكز تدريب للقطاعات للمنتخبات بداية من الناشئين والعموم، وهي ضمن خطة التطوير الشاملة التي يعمل الاتحاد على تنفيذها للوصول إلى العالمية.