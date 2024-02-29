أستاذة بجامعة عين شمس تكشف عن فوائد وإيجابيات نظام الـ «open book»

قال الدكتور حنان إسماعيل، أستاذة التخطيط واقتصاديات التعليم بجامعة عين شمس، إنه من المفترض على الطلاب أن يتفهموا طبيعة نظام الـ «open book»، ومعرفة فوائد وايجابيات النظام، مشيرة إلى أن النظام جاء مواكبًا لتطورات العصر، النظام يشابه استثمارات البحث العلمي ويعد تحولًا من التعليم التقليدي إلى التعليم السحابي، وسيقضي على نظام الكتاب المغلق.

التعليم والتعلم

وأضافت إسماعيل، خلال استضافتها ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن النظام في المدارس لا يهدف إلى التعليم فقط، تهدف المدارس إلى التعليم والتعلم في نفس الوقت، مؤكدة أن نظام الـ «open book» يسعى إلى نظام التطبيق على الموضوعات التي يدرسها الطلاب ألا وهو التعلم.

open book

واستكمل: « التعليم هو أن يأخذ الطالب المفاهيم الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتطبيق المفاهيم من خلال بنك المعرفة المتاح على موقع وزارة التربية والتعليم ومختلف الوسائل المتاحة على الموقع التي تساعد الطالب أن يتدرب على نظام الـ «open book»، وهذا مايجعل المعلومة متوفرة من خلال مصادر متعددة، فالبحث عن المعلومة يكون من خلال بنك المعرفة المصري الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم».