افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء يوم الأربعاء البطولة الإفرو عربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وتقام فعاليات البطولة على الصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتنظيم الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية )بالتعاون مع الاتحاد العربي لرياضات ذوي الإعاقة.

وأثني الدكتور أشرف صبحي على الدكتور فهد الفقير ودعمه للبطوله .

كما اشاد وزير الشباب والرياضة بالحفل والتنظيم مؤكداً أن مصر دائماً حاضرة وعلى اتم استعداد لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية.

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس



حضر حفل الافتتاح لوري اوكيمورا رئيسة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة البارالمبية، الدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور فهد الفقير رئيس اللجنة العربية للكرة الطائرة البارالمبية، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والإعلامي إيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة ،محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

أحيا الحفل المطرب محمد صلاح، بأغنية كتبت خصيصا من أجل الحدث، مع عرض فني راقص مميز نال إعجاب جميع الوفود المشاركة، والجماهير أيضًا.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاث فرق.

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يفتتح البطولة (الإفرو عربية) للكرة الطائرة جلوس