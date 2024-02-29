الزمالك في مواجهة الداخلية "الجريح" الليلة بالدوري المصري

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي المرتقب بين فريقي الزمالك ونظيره الداخلية، الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويخوض فريق الزمالك مباراة اليوم بحثًا عن إستعادة صحوته بالدوري المصري، وذلك بعدما تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي، التي أقيمت بمعقل الدراويش.

بينما يُعاني فريق الداخلية في جدول الدوري المصري، حيث لم يحقق الفريق العسكري حتى الآن سوى فوز وحيد، ويبحث عن الخروج بأي نتيجة إيجابية لإنتشاله من دوامة الهبوط المبكر.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 12 نقطة من 9 مباريات خاضها الفارس الأبيض في المسابقة، بواقع 3 انتصارات ومثلها من الهزائم، وحقق التعادل في مثلهما.

ويسعى فريق الداخلية تحقيق أي مكاسب أمام الزمالك في المواجهة المهمة بين الفريقين، حيث يحتل الفريق العسكري المركز السابع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في 5 مواجهات والخسارة في 6 مناسبات.

قائمة الزمالك لمباراة الداخلية:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم أوباما - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.