يستضيف فريق الوحدة السعودي عصر اليوم الخميس، نظيره فريق التعاون، على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية"، وذلك في إطار الجولة الـ22 من بطولة دوري روشن السعودي.

تشكيل الوحدة المتوقع امام التعاون اليوم في دوري روشن السعودي

حارس المرمى: باولو فيكتور.

خط الدفاع: مارسيل تيسيراند، عبدالله الخطيب، جاك هيندري، راضي العتيبي.

خط الوسط: أنسليمو دي مورايس.

خط الهجوم: روبن قوايسون، ديماراي غراي، موسى ديمبلي.

موعد مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة الوحدة والتعاون اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات

وتذاع مباراة الوحدة ضد التعاون في الدوري السعودي عبر قناة SSC SPORTS 1HD.

ويحتل نادي الوحدة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة إحدى عشرة مباراة، فيما يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في أحد عشر لقاء والتعادل في خمس مباريات وخسارة مثلهم.