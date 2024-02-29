لضبط الاستهلاك.. نصائح مهمة لخفض فاتورة الكهرباء

خفض فاتورة الكهرباء.. يبحث الكثير من المواطنين عن النصائح التى تساعد على خفض استهلاك الكهرباء وترشيدها على رأسها أجهزة السخان الكهربائى.

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن العديد من النصائح التي تساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بالأجهزة والأدوات بالمكاتب والشركات وأجهزة سخان المياه الكهربائي.

أهم خطوات خفض قيمة فاتورة الكهرباء:

لابد من ضبط ثرموستات السخان الكهربائي عند درجة حرارة تتراوح ما بين ٤٠-٦٠ درجة مئوية

ضرورة الابتعاد عن ضبط السخان عند درجات الحرارة المرتفعة، حيث يتسبب ذلك في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

لابد من تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يؤدي ذلك لاستهلاك كهرباء بكمية أكثر

الصيانة الدورية لمواسير المياه بالسخان حيث إن أى تسريب يزيد من فقد الطاقة الكهربائية.

عدم وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة ولابد من تركه حتى يبرد، ثم إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

عند غلى المياه لابد من تحديد كمية الماء التي تحتاج إليها فقط من خلال معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

يجب مراعاة عدة أشياء عند شراء سخان جديد، أهمها أن يكون السخان عالي الكفاءة، وموفر لاستخدام الكهرباء، ويمكن معرفة ذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة" الموجودة على الهيكل.