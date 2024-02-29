موعد تطبيق التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد التوقيت الصيفى وانتهاء الشتوى، حيث أعلن مجلس الوزراء، عن جدول المواعيد خلال الفصول، على رأسها تطبيق التوقيت الصيفى 2024 عقب انتهاء التوقيت الشتوى.

انتهاء التوقيت الشتوى

وتفصلنا عدة أسابيع عن انتهاء التوقيت الشتوى، حيث يجرى العمل بالتوقيت الشتوى منذ شهر أكتوبر الماضى.

ونذكر فيما يلي موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بعد انتهاء التوقيت الشتوي، حيث يتم تغيير الساعة والعمل بتوقيتات جديدة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلن عنه مجلس الوزراء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2024 بمصر، حيث يبدأ من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2024.

التوقيت الصيفي في مصر

وأعلنت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفي بهدف ترشيد استهلاك مصادر الطاقة وتوفير الكهرباء، حيث يستمر العمل بـ التوقيت الصيفي لمدة 6 أشهر كاملة.

موعد تطبيق التوقيت الصيفى

وسيتم تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار نحو 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12:00 منتصف الليل، من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، حيث يستمر العمل به حتى يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر.