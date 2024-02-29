غينيا..إطلاق سراح مسؤول نقابي ومطلب كبير للمضربين

أطلق سراح مسؤول في نقابة الصحفيين ، كان قد حكم عليه بدعوته إلى مظاهرات ضد الرقابة، في اليوم الثالث من الإضراب العام في غينيا.

خرج سيكو جمال بنديسا، الأمين العام لاتحاد محترفي الصحافة في غينيا، الذي احتُجز لأكثر من شهر، من محكمة في كوناكري حيث حُكم عليه في الاستئناف بالسجن لمدة شهر، ويعتبر إطلاق سراحه أحد المطالب الرئيسية للمضربين.

وأعلن بعد الحكم: "إنه انتصار للديمقراطية، للعدالة ضد الظلم، للعدالة ضد التعسف".

وأضاف: "أن المعركة ضد الدكتاتورية مستمرة وسنقاتل بقوة أكبر حتى تعلم السلطات أنه ليس لها الحق في الحياة والموت على السكان".

وفور مغادرته قاعة المحكمة، التقى بزملائه النقابيين في بورصة العمل لتقييم الإضراب العام الجاري في هذا البلد بقيادة المجلس العسكري منذ عام 2021.

هذه الحركة الاحتجاجية التي أطلقتها المراكز النقابية الثلاثة عشر في البلاد، والتي تعتبر استثنائية منذ استيلاء مامادي دومبويا الذي يقمع جميع أشكال المعارضة، تدعمها الأحزاب السياسية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

استمر الإضراب الذي أعقبه بشدة في بداية الأسبوع، في إبطاء الأنشطة بشكل ملحوظ في جميع أنحاء المنطقة يوم الأربعاء، حتى لو كانت كوناكري أكثر حيوية مما كانت عليه في الأيام السابقة.

لا تزال المدارس والبنوك وشركات التأمين وبعض الشركات مغلقة الإدارات والمستشفيات تعمل بالحد الأدنى.

ومساء الثلاثاء، عين رئيس المجلس العسكري رئيسا جديدا للوزراء، بعد ثمانية أيام من حل الحكومة السابقة بشكل غير متوقع.

