ضبط تاجر تخصص في بيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية ببورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة بورسعيد، عن ضربة جديدة ضد الفاسدين، وذلك قبل ساعات، بسقوط تاجر تخصص في بيع المنتجات منتهية الصلاحية ببورسعيد، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكدت مديرية التموين، أزه تم ضبط أحد التجارية نطاق دائر الزهور لحيازته وعرضه وبيعه سلع غذائية منتهية الصلاحية بصورة مستمرة، حيث تخصص هذا المنفذ في بيع منتهي الصلاحية فقط، وتم ضبط كميات كبيرة من: الشيبسى، والإندومي، والكرواسون، والمربى، والكورن فليكس، وغيرها من المواد الغذائية التى تشكل خطرًا على صحة المواطنين، مخالفًا بذلك لقانون رقم 281 لسنة 1994الخاص بقمع الغش والتدليس.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك وفى اطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد بقيادة محمد عوض وكيل وزارة التموين بالمحافظة لظبط الأسواق والمحال التجارية والسويقات والفروشات ورفع الغش ومحاربته بالطرق القانونية، وعدم إنتشار أى ظاهرة سلبية تؤثر على المواطنين، وذلك بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية.

وشنت الحملة إدارة تموين غرب بقيادة هانى شاكر مدير إدارة تموين غرب، وعصام العاصى، وسعاد عبد الفتاح منتصر عيسى، واستهدفت المحال التجارية نطاق دائرة الإدارة، ويتم تكثيف الحملات خلال الفترة القادمة مع قرب شهر رمضان.