أورانج يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة الترسانة في نهائي 2007

تقدم نادي أورانج بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الترسانة في نهائي مسابقة 2007، وعدم الحيادية وتحيزهم ومخالفاتهم الأدبية والأخلاقية والمهنية .

وانتهت المباراة بتحقيق الترسانة الفوز على أورانج بهدفين مقابل هدف

وأوضح بيان نادي أورانج أن الشكوى بسبب أخطاء جسيمة أثرت على نتيجة المباراة.

وجاءت الأخطاء ببيان نادي أورانج كالآتي:

"علما بانه بعد المباراة قام محمد زيدان حكم الساحه بعمل إشارة بذيئة إلي مسؤلي الفريق، ولم يهتم مدير المسابقة بما صدر من الحكام اثناء أو بعد المباراة، ولم ينشغل سوي بقيادة السيارة مسرعا بعد اثارة حفيظة المدربين.

ذلك فضلا عن امتناع مدير لجنة المسابقات وحكم المباراة من تصوير الاسكور شيت بعد الاحتجاج بالتزوير علي لاعبين كما امتنع عن تصوير الكارنيهات الخاصة بهم كما يتم في اي منافسة.

فضلا عن احتفالهم مع فريق الترسانه مما يظهر ميولهم وانتمائهم لأهوائهم الخاصة، وباقي المخالفات سوف يتم اعلانها تباعاً مع الاتحاد المصري لكرة القدم " .