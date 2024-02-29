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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا يحصل على ٢٥ مليون جنيه في الموسم بعد التجديد مع الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك قام بتجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين قادمين بشكل رسمي.

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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" محمود شيكابالا قام بالتوقيع على عقده الجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين قادمين بشكل رسمي على أن يحصل على ٢٥ مليون جنيه في الموسم الواحد".


وتابع:"إدارة نادي الزمالك تشعر بأهمية دور شيكابالا كقائد للفريق داخل وخارج الملعب لذلك جاء التجديد له بإجماع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ".

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