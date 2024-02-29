إبراهيم سعيد: زيزو يعود لتشكيل الزمالك أمام الداخلية فى الدوري

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، في مباراة الفريق أمام الداخلية، المقرر لها مساء اليوم الخميس.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسم موقف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، من المشاركة في مباراة الداخلية ببطولة الدوري".

وشدد إبراهيم سعيد: "جوزيه جوميز قرر مشاركة أحمد سيد زيزو في مباراة الداخلية، وذلك بعد التأكد من تعافيه تمامًا من الإصابة".

وكان " زيزو" تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي ، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.