القليوبية تبحث إنشاء طريق موازى لشريط السكة الحديد بطوخ

قام اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم باستقبال مسؤولى هيئة السكة الحديد لبحث انشاء مسار طريق موازى لشريط السكة الحديد.

وأكد رئيس مركز ومدينة طوخ، أن الطريق الجديد يساهم في تخفيف الضغط المرورى والكثافة المرورية داخل المدينة وان الطريق الجديد يربط بين مزلقان طوخ ومزلقان الصنايع وأنه يسهم كثيرا فى فك الاختناقات المرورية بمنطقة المزلقان وان المدينة تحتاج لبعض المحاور المرورية لفك الكثافات المرورية وخاصة في أيام المواسم والاعياد .

وتعتبر مدينة طوخ هى المقصد التجارى لكل أبناء قرى مركز طوخ وان الأجهزة التنفيذية عاكفة على إعادة تخطيط الميادين بما يتناسب مع الحركة المرورية وان هناك أعمال تطوير بجميع الشوارع الرئيسية بالمدينة وان هناك إجراءات قوية نحو تنفيذ تلك الأعمال وان جميع أجهزة الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات.