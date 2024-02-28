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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"صندوق النقد أصبح لطيفا مع مصر".. عبدالمنعم سعيد يكشف السر (فيديو)

عبدالمنعم سعيد، عضو
عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، إن مشروع رأس الحكمة موجود منذ عام 2008، ولكن ظهوره الآن يرجع إلى دور مصر المركزي في المنطقة العربية، خاصة في هذه الفترة.

ولفت إلى أن دور مصر المحوري في الأزمات الإقليمية الحالية جعل صندوق النقد الدولي يصبح فجأة لطيف مع مصر وكذلك الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن مصر لها أهمية اقتصادية كبيرة بدليل في الماضي والحاضر والمستقبل فهي من أنشأت أول ثروة زراعية في العالم وتعد من أقدم الحضارات.

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ولفت في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن مصر تمتلك أكثر من 3000 كم من السواحل، وهي ثروة قوية جدًا، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة مهمة للغاية، حيث أن كلا البلدين مهتمان جدًا بتحقيق الاستقرار في المنطقة. 

وأكد على ضرورة إعادة اكتشاف رؤوس الأموال غير المستغلة في مصر مثل مشروع رأس الحكمة ورأس جميلة والرمال السوداء، منوهًا إلى أن الملك فاروق هو من اكتشف رأس الحكمة التي تعتبر جميلة وخلابة لم ير مثلها في أي مكان في العالم.

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