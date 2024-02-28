محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك و عمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و 20 من الأرض واحواض زرع ورصف الشارع، وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة ، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

وحرص رحمي، على متابعة استمرار اعمال رصف ورفع كفاءة وإعادة الشيء لأصله، لشارع سكة طنطا من مجلس مدينة زفتى وحتى بنزينة غراب وذلك تيسيرا على المواطنين والحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

وشدد محافظ الغربية، على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق لرد الشئ لاصله بشوارع مدن وقرى المحافظة، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.