تكريم رواد التعليم في ختام الملتقى الدولي للتعليم العالي غدًا

تختتم فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي EduGate غدا الخميس في الإسكندرية بتكريم عدد من رموز ورواد التعليم والمدارس المصري.

وتواصلت فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، في دورته الرابعة عشر بتنظيم زيارة لوفود ممثلى الجامعات العالمية المشاركة فى الملتقى بمنطقة أهرامات الجيزة وعدد من المناطق الأثرية.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي يأتي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس الماضي بتكريم ممثلى ١١٥ جامعة عربية مدرجة ضمن النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات.





وعلى مدار أسبوع كامل، شهدت فعاليات المعرض والملتقي الدولي للتعليم العالي والتدريب، حضورا كبيرا من الطلاب للتعرف على ما تقدمه الجامعات من برامج، من خلال أجنحة الجامعات وورش العمل المصاحبة للملتقى والذي قام من خلالها ممثلو الجامعات بعرض وشرح برامجها للطلاب، وسط حضور كبير ولافت من رؤساء ومسئولي الجامعات.

وزير التعليم العالي يكرم الجامعات المدرجة في التصنيف العربي

وافتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كرم الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات، وذلك بافتتاح الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate.

وشاركت نحو ١٠٠ جامعة مصرية وعربية ودولية في الملتقى بعرض الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية وفرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات 20 دولة منها أمريكا و إنجلترا، إسبانيا، الهند، ماليزيا ، تركيا وغيرها.