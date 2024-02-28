وكيل سيارات MINI يطلق Countryman الجديدة كليًّا في مصر

أطلقت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات MINI في مصر، الجيل الثالث الأحدث مِن موديلها MINI Countryman بالسوق المصرية، وهو أول أعضاء عائلة MINI في ثوبها الجديد، وأكبر سيارات العلامة البريطانية حجمًا وأكثرها رحابة أيضًا، مما جعلها سيارة عائلية بامتياز هذه المرة، مِن دون التضحية بجينات MINI وروحها المَرحة الجذَّابة.

مواصفات MINI Countryman الجديدة



استفادت أول سيارة MINI تُصنَّع في ألمانيا، تحديدًا بمصنع مجموعة BMW في مدينة ليبزيج، مِن تصميم جديد تمامًا يَخطف الأبصار، يَعتمد في الأساس على لغة تصميمية جديدة للعلامة البريطانية ، وهي مستوحاة من التصميم الكلاسيكي لأجيال MINI السابقة. كما جاءت كل فئة مِن فئات Countryman بتصميمها الفريد في الداخل والخارج، لتُعبِّر بكل وضوح عن الشخصية الشبابية العصرية لهذه السيارة الرائعة. تَجلَّى التصميم البارع في شبك التهوية الأمامي ثماني الأضلع كبير الحجم، والذي يأتي بألوان متعددة، يحوطه مِن الجانبين مصابيح أمامية فئة LED مع التخلِّي عن التصميم الدائري لها هذه المرة. وإذا قارنا بين الطراز السابق وهذه السيارة الجديدة، فإنه يمكننا بكل سهولة ملاحظة التحديثات التصميمية الجذَّابة، منها الغطاء الأمامي القصير ومقابض الأبواب بتصميم مدمج Flush Fit، وكذلك قضبان السقف سوداء اللون والعجلات قياس ١٨ بوصة ضمن التجهيزات القياسية، وجناح خلفي رياضي مميَّز، بخلاف المصابيح الأمامية والخلفية متغيِّرة الشكل التي تَعرض أوضاع إضاءة مختلفة، وغيرها الكثير مِن اللمسات المثيرة والفريدة من نوعها. أما مُحبُّو الإثارة والطابع الرياضي المستعار مِن عالم السباقات، فيمكنهم اقتناء طرازات "John Cooper Works" التي تأتي بلون سقف مغاير وجريء باللون الأحمر أو الأسود، وكذلك الشرائط الرياضية على غطاء المحرك باللون الأحمر أو الأسود، والعجلات الكبيرة قياس ١٩ أو ٢٠ بوصة لإضفاء شعور مفعم بالحيوية والإثارة على هذه الطرازات الرائعة.



وبخلاف اللمسات التصميمية التي تأسر القلوب، جاءت MINI Countryman الجديدة كليًّا بأبعاد أكبر حجمًا مقارنة بالطراز السابق، لتستحق عن جدارة لقب أكبر موديلات الصانع البريطاني وأكثرها عملية على الإطلاق، وذلك مِن خلال طول إجمالي يبلغ ٤٤٣٣ ملم وعرض عام يبلغ ١٨٤٣ ملم، إلى جانب ارتفاع مميز يبلغ ١٦٥٦ ملم، بخلاف قاعدة العجلات الطويلة التي بلغ طولها ٢٦٩٢ ملم. ويمكن ترجمة هذه الأبعاد إلى إضفاء شعور "Go-Kart" الكلاسيكي في كل مرة تنعطف فيها السيارة وتحسين سلوكها الرياضي بشكل عام.

وإذا قُلنا إن المقصورة الداخلية لطرازات Countryman الجديدة كليًّا أصبحت مكانًا أفضل للجلوس خلف عجلة القيادة لساعات طويلة والسلام سنبخس حقّها؛ لأن المقصورة الداخلية الجديدة جاءت تَجمع بين الراحة الفاخرة والمظهر الجمالي وكذلك الوظائف المتعددة؛ فلوحة القيادة وألواح الأبواب وأيضًا الكونسول الوسطي جميعهم مُعادٌ تصميمهم بشكل كبير، مع إضفاء لمحة عصرية عليهم ومِن دون التخلي عن الطابع الكلاسيكي المعهود الذي نعرفه عن MINI. كل شيء في المقصورة الداخلية يبدو بسيطًا مِن غير تكلُّف، والفضل يعود بطبيعة الحال إلى الاستعانة بأزرار أقل وأسطح نسيجية ناعمة للمرة الأولى، ناهيك عن الأنظمة الإلكترونية المتطورة هنا وهناك. على رأس هذه الأنظمة والتجهيزات الإلكترونية الحديثة الشاشة الوسطية المستديرة فئة OLED قياس ٩.٤ بوصات، والتي تعمل عمل شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي، وكذلك تكنولوجيا Head-Up Display لعرض السرعة و بيانات القيادة على الزجاج. تأتي هذه الشاشة الحاصلة على براءة اختراع بثماني أوضاع مختلفة تتزامن مع نظام الإضاءة المتطوِّر للغاية.



توفِّر المقصورة الداخلية لـ"MINI الكبيرة"، كما يدعوها البعض، مساحات داخلية أكثر مِن كافية ومريحة لركابها الخمسة على متنها، مع مقاعدَ كبيرةٍ تتَّسع لثلاثة ركَّاب بالغين في الخلف، كما يُمكن تحريك المقاعد الخلفية للأمام والخلف بمقدار ١٣٠ ملم، مما يعني توفير مساحات إضافية للأرجل والأمتعة. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تأتي أبرز التجهيزات الداخلية متمثِّلة في المكيِّف الأوتوماتيكي الذي يمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، وشاحن المحمول اللاسلكي، ومقاعد رياضية مكسوة بجلد Vescin، وكذلك عجلة القيادة مع خاصية التدفئة، والنظام الصوتي المحيطي القوي فئة هارمان كاردون بقوة ٣٦٥ واط مع ١٢ سمَّاعة.



أما عن تجهيزات السلامة والأمان بالوافد الجديد، فقد استعانت العلامة البريطانية بمجموعة كبيرة من الأنظمة الإلكترونية المتطوِّرة بالموديل Countryman الجديد كليًّا، منها نظام Driving Assistant للمرة الأولى في مصر، والذي يساعد السائق في أثناء القيادة كما يقوم بإعطاء تنبيهات للنقطة العمياء Blind Spot وأيضا يتخذ إجراءات احترازية في المواقف الخطرة. هناك كذلك أنظمة إلكترونية حديثة مثل نظام التحكُّم الديناميكي بالمكابح (DBC)، ونظام التحكُّم الإلكتروني بالثبات (DSC)، ونظام التحكم في السيارة اثناء الانعطاف بتفعيل الكَبح (CBC)، ونظام التحكم في الجر (DTC)، وأيضًا نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS).



يتوافر الجيل الثالث مِن MINI Countryman في مصر بثلاث فئات تعمل بمحركات بنزين: Countryman C، وCountryman S ALL4، والطراز الرياضي بامتياز JCW ALL4 Countryman، بخلاف نسخة كهربائية بالكامل تتوافر من خلال الطراز Countryman E. بالنسبة للطراز القياسي Countryman C، فنجده يتوافر بمحرك سعة ١.٥ لترات مِن ثلاث أسطوانات مع شاحن توربيني بقدرة ١٥٦ حصان و٢٣٠ نيوتن-متر مِن عزم الدوران. أما الطرازان Countryman S ALL4 وJCW ALL4 Countryman، فجرى تدعيمهما بمحرك أقوى سعة لترين مع شاحن توربيني متمرِّد و نظام دفع رباعي ، ليولدا ٢٠٤ حصان (٣٠٠ نيوتن-متر) و٣٠٠ حصان (٤٠٠ نيوتن-متر) على الترتيب. يَمنح محرك الطراز "جون كوبر ووركس" أداءً استثنائيًّا مستوحى من خبرة MINI في رياضة السباقات. أما الطراز الكهربائي بالكامل Countryman E فيأتي مدعَّمًا بمحرك كهربائي وحيد يولد ٢٠٤ أحصنةٍ مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر، كما يستعين ببطارية بقدرة٥ .٦٦ كيلوواط/ساعة، تتيح مدى كهربائيًّا يصل إلى٢ ٦ ٤كم.