‮«‬عادل‮»‬‭ ‬و«صابر‮»‬‭ ‬عضوان‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مؤسسة‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامية

فاز‭ ‬الزميل‭ ‬محمد‭ ‬عادل‭ ‬بمقعد‭ ‬‮«‬الصحفيين‮»‬،‭ ‬والزميل‭ ‬صلاح‭ ‬صابر‭ ‬بمقعد‭ ‬‮«‬الإداريين‮»‬‭ ‬بمجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وكانت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الوفد‭ ‬قد‭ ‬أجرت‭ ‬صباح‭ ‬اليوم الانتخابات‭ ‬على‭ ‬مقعدى‭ ‬التحرير‭ ‬والعاملين‭ ‬بمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامية‭.‬

كانت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المؤسسة‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تلقيها‭ ‬أية‭ ‬طعون‭ ‬على‭ ‬أسماء‭ ‬المرشحين‭ ‬للانتخابات،‭ ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬الانتخابات‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وهم‭: ‬جابر‭ ‬عبداللطيف‭ ‬وأحمد‭ ‬الأسوانى‭ ‬عن‭ ‬الإداريين،‭ ‬وياسر‭ ‬إبراهيم‭ ‬عن‭ ‬الصحفيين،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأسماء‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬التحرير‭ ‬وهم‭: ‬أحمد‭ ‬عثمان‭ ‬وخالد‭ ‬إدريس‭ ‬ورامى‭ ‬البنا‭ ‬وسامى‭ ‬الطراوى‭ ‬ومحمود‭ ‬زاهر‭ ‬ومحمد‭ ‬عادل‭ ‬ووحيد‭ ‬شعبان‭ ‬وياسر‭ ‬شورى،‭ ‬وعن‭ ‬مقعد‭ ‬الإداريين‭ ‬صلاح‭ ‬صابر‭ ‬ومحمود‭ ‬حسن‭ ‬الشيخ‭.‬

بدأ‭ ‬التصويت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬فى‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهرًا‭ ‬وحتى‭ ‬الخامسة‭ ‬مساء‭ ‬فى‭ ‬جو‭ ‬تسوده‭ ‬المحبة‭ ‬والهدوء‭ ‬بين‭ ‬الزملاء‭ ‬والإداريين‭ ‬بالمؤسسة،‭ ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أسماء‭ ‬الفائزين‭ ‬حتى‭ ‬مثول‭ ‬الجريدة‭ ‬للطبع‭.‬

بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للزملاء‭ ‬بمؤسسة‭ ‬الوفد‭ ‬324‭ ‬فردًا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬صحفى‭ ‬وإدارى‭.‬

وكان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لإدارة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتور‭ ‬وجدى‭ ‬زين‭ ‬الدين‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬وعضوية‭ ‬الزملاء‭ ‬كاظم‭ ‬فاضل‭ ‬وعاطف‭ ‬خليل‭ ‬وإسلام‭ ‬الشافعى‭.‬

حضر‭ ‬مراسم‭ ‬التصويت‭ ‬المهندس‭ ‬حمدى‭ ‬قوطة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭.‬