مدير هيئة الرعاية الصحية يتفقد مركز 30 يونيو بالإسماعيلية

أجرى الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، جولة تفقدية لعدد من منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، شملت «مجمع الإسماعيلية الطبى»،«مركز ٣٠ يونيو الدولي لأمراض الكلي ، »، «مركز طب الأسرة الرحمة ».

يأتي ذلك بُناءًا على تكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وحياة كريمة.



وتفقد تجهيزات وأعمال التطوير بمبنى المقر الإقليمى و فرع الهيئة بالإسماعيلية ، وأعمال الانشاءات بمبنى مخازن المجمع ، ومركز ٣٠ يونيو الدولي.



وخلال الجولة التفقدية تم المرور على الأقسام المختلفة بالمنشآت، كما تم استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة للإطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم .

وحرص المدير التنفيذى، على التحدث مع الأطقم الطبية والإدارية، ومنافشتهم حول استمرارية تطوير وتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مؤكدا على استمرارية بذل مزيد من الجهد والتفاني والإخلاص في العمل لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.