لليوم الثالث "دكان الفرحة" لصندوق تحيا مصر يفتح أبوابه لطلاب جامعة الزقازيق

شهد معرض "دكان الفرحة" لصندوق تحيا مصر اليوم الأربعاء، إقبالاً كثيفاً من طلاب جامعة الزقازيق، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وذلك بملعب كلية التربية الرياضية بنات لليوم الثالث على التوالى.

وتفقدت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويرافقها عادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أعمال التنظيم في دخول وخروج الطلاب بسهولة ويسر وسط استحسان الجميع بالمعروضات وجودة المنتجات المقدمة للطلاب.

قال عادل إمام مدير برنامج الحماية الاجتماعية بصندوق تحيا مصر، أن المعرض استقبل ١٢٠٠ طالب منذ التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء اليوم من مستحقي الدعم وذوي الاحتياجات الخاصة بجميع كليات الجامعة .