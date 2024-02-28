رفع الإشغالات وإزالة المطبات العشوائية بمدينة سنورس في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمد فتحي رئيس المركز، عدة حملات لرفع الإشغالات وإزالة المطبات العشوائية بمدينة سنورس وقرى المركز.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المدن والمراكز، بتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خلال ذلك نفذت الوحدة المحلية حملة برئاسة المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، تم خلالها إزالة المطبات العشوائية التى تم إنشاؤها دون ترخيص وتتسبب في العديد من الحوادث المرورية، بشوارع مدينة سنورس، وتم صيانة الطريق عقب إزالة المطبات المخالفة، بالإضافة إلى إزالة التعديات على جانبي الشوارع وحرم الطريق العام، وذلك بحضور المهندس سالم عبدالحميد رئيس قسم الإشغالات بالمركز.

حملة مكبرة لرفع الإشغالات والعوائق الخرسانية بشوارع مدينة سنورس

وقامت الأجهزة التنفيذية بتنفيذ حملة مكبرة لأعمال النظافة والتجميل بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة ومخلفات الهدم بمدينة سنورس وقرى المركز، مع تفريغ صناديق تجميع القمامة وما حولها والمتولد اليومي، وتم ترحيلها إلى المدفن الصحى بمنطقة كوم أوشيم بالإضافة إلى إستكمال أعمال حملة النظافة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز والتى أسفرت عن رفع 120طن من القمامة والمخلفات، فضلا عن الأتربة الناتجة عن تنظيف الشوارع بإستخدام سيارة المكنسة الآلية بالشوارع.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات تمكنت من رفع عدد من الإشغالات والعوائق الخرسانية بشوارع وميادين مدينة سنورس، وعدد من الشوارع الفرعية، وذلك بالتعاون مع أعضاء أقسام الإشغالات والحملة الميكانيكية وقسم الكهرباء والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه رئيس المركز مديري الإدارات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الخدمات، وعدم السماح بوجود الإشغالات والعوائق بالطرق والشوارع المؤدية إلى قرى المركز، والعمل على رفعها بشكل فوري، لتيسير حركة المرور وفك الاختناقات المرورية بالشوارع وخاصة خلال فترة الظهيرة وخروج الطلاب من المدارس، مشددا على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات واللافتات المخالفة بالطرق والشوارع، ومتابعة أعمال حملات النظافة العامة اليومية، ورفع المخلفات بشوارع وميادين مدينة سنورس وقرى المركز، لتسهيل حركة السيارات والمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.