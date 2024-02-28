مهرجان الإسماعيلية الدولي يكرم المخرج الأمريكي ستيف جيمس

كرم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، خلال حفل انطلاقه مساء اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.



جاء تكريم المخرج الأمريكي ستيف جيمس، نظرا لجهودها في صناعة الأفلام التسجيلية والوثائقية، للحديث عن المشكلات المجتمعية والتحديات والتغيرات.

وقال الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن إقامة الدورة الـ٢٥ وسط اضطرابات كثيرة في الوطن العربي، منوها إلى أهمية دور الأفلام التسجيلية في إظهار الظلم والطاغية والكراهية التي تضرب أخواتنا في الوطن العربي عامة والفلسطينيين خاصة.

وأضاف زكريا، في كلمته خلال افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ان هذا العام نشهد حربان الأولي القتل والعنف والتي تنتج الهدم والثاني العقل والحوار وينتج عنها البناء، مضيفا انه شارك خلال الدورات السابقة بمهرجان الإسماعيلية المئات من الأفلام لفنانين حاملين أفكارهم للدفاع عن المظلومين، معلقا على القضية الفلسطينية قائلا: "تحيا غزة أرض فلسطينية"



وأشار إلى أن هذه الدورة يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما .



وأوضح رئيس المهرجان، أنه سيتم تنظيم خلال المهرجان عدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.