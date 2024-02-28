الأربعاء 28 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إسرائيل تقصف جنوب لبنان وحزب الله يرد بصلية صواريخ على الجليل الأعلى

صواريخ
صواريخ

قالت وسائل إعلام لبنانية، إن قصفا مدفعيا صهيونيًا في هذه الأثناء يستهدف أطراف وادي البياض وأطراف كفرشوبا ومزارع شبعا في جنوب لبنان.

 

وفي ذات الوقت أرسل حزب الله صلية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع العدو الصهيوني في الجليل الأعلى.

 

 

على جانب آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت: لم نشهد مثل هذه الحرب منذ 75 عاما وهذا يدعونا لإقرار تعديلات على قانون التجنيد

 

وأضاف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي، أن جنوده يحاربون في غزة وعلى الجبهة الشمالية،لافتا إلى أنه يبذل قصارى جهده لاستعادة المختطفين.

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