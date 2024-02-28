انطلاق ماراثون الرياضة من أجل الإبداع على هامش مؤتمر جامعة طيبة لشباب التكنولوجيين بالأقصر

برعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، واصل مؤتمر جامعة طيبة التكنولوجية الثاني لشباب التكنولوجيين، فعالياته لليوم الثاني على التوالي بتنظيم ماراثون جري نادي ريادة الأعمال بالتعاون بين نادي ريادة الأعمال بجامعتي الأقصر وطيبة التكنولوجية، تحت شعار "الرياضة من أجل الإبداع والابتكار"، بمشاركة الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، والدكتورة وفاء عبدالرشيد، المدير التنفيذي لمكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور حموده محمد دردير، رئيس المؤتمر، والدكتور عبدالرحمن علي، مدير مدرسة النيل بالأقصر، وحشد كبير من الطلاب.

وأوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الماراثون يعد أول أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة طيبة التكنولوجية، مشيرا إلى أن النادي بصدد عقد العديد من الأنشطة والمبادرات التي تعزز نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل الجامعة، واكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بالاهتمام بشباب الجامعة، ورفع وعيهم، وتعزيز البيئة الريادية في مصر.

كما شهدت معارض المؤتمر، زيارات عديدة من القيادات التعليمية والتنفيذية، وعدد من الطلاب؛ للتعرف على منتجات طلاب الجامعة المختلفة، إذ أشادوا بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الطلاب في مجالات تكنولوجيا الصناعات الخشبية والغذائية والأغذية والمشروبات، وخدمات الضيافة والسياحة والفندقة.

كما شهد المؤتمر، عقد عدد من الندوات وورش العمل التي تخص التعليم التكنولوجي وسبل تطويره بمشاركة متخصصين في هذا المجال.