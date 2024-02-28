انطلاق منتدى الحوار المجتمعي عن التنوع في الحوار بفيينا

بحضور الكيانات المصرية بالنمسا

أقيمت أمس أحد أهم الفاعليات بالعاصمة النمساوية فيينا بمبنى البلدية بفيينا، وبحضور لفيف من المسؤولين في الحكومة المركزية للمدينة وعلى رأسهم نائب عمدة فيينا ومستشارها لشؤون الاندماج.

ولم يخلُ هذا المنتدى من مشاركة احد الكيانات المصرية بالنمسا وذلك لحرصهم الشديد على الحضور بفاعلية، وإبداء المقترحات التي من شأنها أن تظهر انطباعات و أراء المغتربين عن كل ما يمسهم من قرارات وقوانين.



وقد أفاد محمود حميدة، سكرتير عام نادي نجوم الرياضة بالنمسا، أن هناك وفدًا من أعضاء نادي نجوم الرياضة شارك في هذا المنتدي المهم ( منتدي الحوار المجتمعي عن -التنوع في الحوار)، وذلك لتبادل الآراء والأفكار حول موضوع " التعددية اللغوية ما بين الإثراء والتحدي".



كما أوضح حميدة أن هذه المشاركة جاءت تلبية لدعوة كريمة تلقاها نادي نجوم الرياضة بفيينا من Christoph Wiederkehr نائب عمدة العاصمة فيينا ومستشارها لشؤون الاندماج لحضور المنتدي الذي أقيم في أحد أكبر القاعات بمبني البلدية بالعاصمة فيينا.

وأضاف حميدة أن وفد نادي نجوم الرياضة الذي شارك في المنتدي تضمن كلا من:-

أ/ شعبان ابو يوسف

أ/ محمود حميدة

دكتور/ محمود صبحي

واختتم “حميدة” ان نادي نجوم الرياضة يتوجة بخالص الشكر إلى

‏Christoph Wiederkeh علي هذه الدعوة الكريمة، حيث تعد هذه المشاركة إحدى نشاطات نادي نجوم الرياضة علي جميع المستويات.



بدأ المنتدى بكلمة مفصله من نائب عمدة فيينا الذي أشار إلى أنه أيضًا ينتمي إلى إحدى العائلات التي تتمتع بالتعددية اللغوية، وان هذا احد اهم العناصر التي أثرت علي مستقبله بالإيجاب، حيث استطاع التحدث بثلاث لغات في الصغر الألمانية والمجرية والفرنسية.



ثم تلي ذلك حديث بعض الضيوف، كما أضاف حميدة أن المنتدى تضمن ورشة عمل مصغرة لأبداء المقترحات والتي كان من ان تعتمد اللغة العربية بشكل أوسع في أوراق واستمارات جميع المصالح.



وأختتم المنتدى بالأخذ في الاعتبار كل المقترحات وعرضها علي الحكومة المحلية لمدينة فيينا.

IMG-20240228-WA0098

IMG-20240228-WA0097

IMG-20240228-WA0096

IMG-20240228-WA0095