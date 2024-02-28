تعليم قنا .. الخامس جمهوريا فى مسابقة أوائل الطلاب

أحرزت مديرية التربية والتعليم بقنا، المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية ، والتي أعُلنت اليوم بوزارة التربية والتعليم ، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

حيث مثل طلاب مدرسة قفط الثانوية وفد المديرية بعد تأهلهم وفوزهم في المسابقة التي نظمتها المديرية بقنا، كما حقق الطلاب أول أمس المركز الأول على مستوى قطاع جنوب الصعيد عقب تفوقهم على ممثلي محافظات أسوان والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر .

من جهته أثنى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ما حققه الطلاب من نجاح ، و لفت أن منافسات اوائل الطلاب تحفز همة الطلاب و تشجعهم على الاستزادة من المعارف والخبرات للتعامل مع اسئلة الامتحان و الاستعداد المسبق له .

ووجه السيد شكره إلى هيئة الإشراف التي تواجدت وآزرت الطلاب في منافساتهم وهم أحمد سليمان مدير التعليم الثانوي بالمديرية و احلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية و محمد غريب مسئول الاتحادات الطلابية ومبروك عمر الأخصائي الاجتماعي بمدرسة قفط الثانوية المشتركة .