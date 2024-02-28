تقرير إسرائيلي يحذر من غضب مصر

نشرت صحيفة "غلوباس" الإسرائيلية تقريرا عن المخاوف المتبادلة بين مصر وإسرائيل بسبب العملية العسكرية المرتقبة في رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية.

وحسب روسيا اليوم، أكد التقرير أن استعدادات الجيش الإسرائيلي للقتال في رفح تزيد من مخاوف مصر من تسلل مئات الآلاف من سكان غزة إلى سيناء.

وقال العميد متقاعد بالجيش الإسرائيلي، شموئيل إلمز، إنه من الصعب الآن معرفة كيف سيؤثر تدفق اللاجئين المختلطين بالمسلحين إلى سيناء على الوضع والعلاقات بين تل أبيب والقاهرة.

وذكر التقرير العبري، المصريين يخشون أن "تلقي" عليهم إسرائيل مئات الآلاف أو مليون لاجئ من رفح، فيتخطون السياج وعندئذ سيصبحون مشكلة كبرى لمصر، مضيفا أنه حتى لو لم تكن إسرائيل كعدو محتمل لمصر الآن، فإن مصر لا تزال ترى إسرائيل خصما، وعامل تهديد، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية أن القاهرة تقيم مجمعات لاستقبال اللاجئين، لكن هذا لا يعني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقبل ذلك برباطة جأش.

وأشار التقرير إلى أن سيناء هي إلى حد كبير "البطن الحساس" لمصر، فمنذ الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر يقاتل الرئيس المصري بشراسة من أجل سيناء.

وتابع التقرير: "على مدار نحو عقد من القتال ضد داعش، تمكنت القاهرة بالفعل من القضاء على العديد من العناصر الإرهابية في شبه الجزيرة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال إن مصر حريصة على تخفيف معاناة أهل غزة، مشددا على أن مصر لم تغلق أبدا معبر رفح البري.

وأضاف في تصريحات، اليوم الأربعاء، خلال فاعليات النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" أن مصر مستمرة في دعم فلسطين حتى إقامة دولة على حدود عام 1967.

وتابع: "في أوقات الصراع يوجد الكثير من الأقاويل بعضها صحيح والآخر غير صحيح لكننا منذ أول يوم ونحن نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلا ومسارا لتقديم المساعدات وأيضا لإغاثة المطلوب إغاثتهم.. لكن المسألة ليست سهلة كما يتصور البعض ويعتقد أننا نقول كلاما ونفعل شيئا آخر".