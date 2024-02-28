وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع إجراءات تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أعمال تطوير مركز التنمية الشبابية بالعبور برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبحضور النائب محمد الطوخي رئيس مجلس الامناء .

أكد الصبروط بدء أعمال التطوير بتكلفة تصل إلى 22 مليون جنية كمرحلة أولى وتصل إلى 35 مليون في المرحلة الثانية من إيرادات المركز ويشمل التطوير انشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وتطوير حمام السباحة الاوليمبي بالمركز .

كما تشمل عملية التطوير انشاء منطقة لاندسكيب ومنطقة الحدائق والجناين أمام البوابة الرئيسية وتطوير المبنى الإدارى وفقا للجدول الزمني باتمام عملية التطوير في خلال 3 شهور .

جدير بالذكر اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير الملعب القانوني بمركز التنمية الشبابية بالعبور وتطوير التراك الملعب وخلف المرمى بتكلفة تصل إلى 7مليون جنية .

تسعى وزارة الشباب والرياضة وفقا لرؤية واستراتيجية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الإهتمام بتطوير المنشآت الرياضية والشبابية بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة والبرامج التي تقدمها الهيئات الشبابية والرياضية.