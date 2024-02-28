طاقم حكام مباراة مودرن فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مباراة الهلال الليبي بالكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب استاد السلام.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره الهلال الليبي، يوم الأحد المقبل الموافق ٣ مارس، على ملعب استاد السلام، في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويدير المباراة تحكيميًا البوروندي باسيفيك ندابيها حكم ساحة، ويعاونه البوروندي إيمرى نيونجابو مساعد أول، والأوغندي رونالد كاتينيا مساعد ثان، والأوغندي شيلانجيت علي حكم رابع، فيما يراقب المباراة محمد علي من جيبوتى.