تكريم 25 منظمًا لبطولة خماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

كرم مجلس جامعة جنوب الوادي، فى قنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، 25 منظمًا للبطولة العربية لكرة القدم الخماسية، المُقامة بالجامعة.

قام رئيس الجامعة، بتكريم فريق عمل افتتاح البطولة العربية لخماسيات كرة القدم مشيدًا بجهود فرق العمل من مختلف اللجان والمظهر المشرف والأداء الرائع للعروض الفنية والرياضية المتميزة ضمن فقرات حفل الافتتاح.

وأبرز عكاوي، حرص الجامعة على تسليط الضوء على النماذج المتميزة في مختلف قطاعات الجامعة، ووجه رئيس الجامعة بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية القائمين على حفل الافتتاح.

حفل التكريم

وأشاد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بالتنظيم المتميز لفعاليات البطولة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم و الجهود المبذولة من فريق عمل البطولة ومختلف اللجان المشاركة لتنفيذ أنشطة البطولة و مختلف المنافسات بطريقة تتسم بالكفاءة و الفاعلية.

وشمل التكريم تكريم الدكتور اشرف موسي مدير البطولة ومحمد وليد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة وفريق عمل الافتتاح الذى يضم الدكتور محمود لبيب والدكتور محمد همام والدكتورة رحاب عبد المنعم والدكتور عبد الرحمن الخلاوي والدكتور محمد معروف والدكتور احمد الداوى .

و فريق العمل من الهيئة المعاونة بكلية التربية الرياضية محمد خيري فؤاد ومحمد عبيد محمد وخالد حمد الله واحمد فايز واحمد محمد احمد على و احمد رشاد وهاني يس وابو الحسن ربيع .

ونورهان شاكر ومصطفى احمد الزناتي ووجيه جمعة ومحمد صلاح الدين وحساني على محمد ومحمود عكاشة وعلاء خضري ومن ادارة رعاية الطلاب ريهام محمد العريان وحمام عبد المعطى.