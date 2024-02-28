محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف النهائية بطريق شبين الكوم طنطا بقرية السكرية

في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وبناء الهوية المصرية كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، افتتح صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدرسة محمد عبدالعزيز حجى الثانوية بقرية كفر القلشي بطبلوها بمركز ومدينة تلا " إنشاء جديد " ، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بتكلفة تزيد عن 7 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق بإجمالى عدد 15 فصل دراسي.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة تلا لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها للوقوف على أخر مستجدات الأعمال وتسريع منظومة العمل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفى ، رافقه محمود الفولى مدير مديرية التربية والتعليم ، والمهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والمهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ومروان منصور مدير الإدراة التعليمية بتلا.



حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية وصالة متعددة الأغراض بالمدرسة ، مشيدا بمستوى حجم الأعمال والإنشاءات المنفذة على أرض الواقع، ومؤكدا أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتطوير ورفع كفاءة العملية التعليمية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المدارس بما يعزز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم .



كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية أعمال وضع طبقة الرصف النهائية بطريق شبين الكوم طنطا بقرية السكرية بطول 3 كم ، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ، كونه طريق هام وحيوي يربط بين محافظتي المنوفية والغربية ، وأوضح المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم وضع طبقة FDR بطول 3 كم بنطاق مدينة شبين الكوم بداية من مدخل كلية الهندسة وحتى مدخل قرية البتانون ، وبنطاق مركز ومدينة تلا بطول 5 كم بداية من قرية السكرية حتى بابل .

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء لنهو الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، يأتي هذا في إطار الخطة الشاملة لمحافظة المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والمحاور المرورية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وخلال جولته ، تفقد المحافظ اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بطريق زاوية بمم بمركز ومدينة تلا.

.وفى لفتة طيبة قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية على عمال قطاع تحسين البيئة تقديرا لتفانيهم في أداء عملهم ودورهم البارز في إظهار الرونق الحضاري والجمالي بالمحافظة ، موجها بالمتابعة الدورية لري تلك الأشجار ولافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ زراعة الأشجار والتأكد من انتظام منظومة العمل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق أهداف المبادرة .