محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية لمتابعة مشروعات" حياة كريمة "

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية.

تأتى تلك الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير قري الريف بمركزي أشمون والشهداء لتحسين جودة حياة المواطنين، بحضور وسام مراد مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام .



وخلال اللقاء ، تم استعراض آخر مستجدات موقف تنفيذ المشروعات التي تم الانتهاء منها وكذا المشروعات جاري العمل بها لرفع نسب الإنجاز وتسريع وتيرة العمل وذلك بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالمحافظة وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة .



وأكد المحافظ على متابعته الدورية والميدانية لكافة مشروعات المبادرة من خلال عقد العديد من اللقاءات الدورية مع مختلف الجهات المعنية لتقديم التيسيرات اللازمة والعمل علي الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف القطاعات ، كون المبادرة أحد المشروعات العملاقة التي أطلقتها القيادة السياسية لتغيير واقع القرى المصرية.

مشيراً إلي أن المحافظة بدأت في جني ثمار بعض مشروعات المبادرة وما حققته من تغيير جوهري بمستوي الحياة المعيشية للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وذلك في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان .