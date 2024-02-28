مخزونات لقاحات الكوليرا تنفد في وقت مكافحة إفريقيا تفشي المرض

يأتي نقص اللقاحات في الوقت الذي يكافح فيه الجنوب الأفريقي تفشي الكوليرا الذي طال أمده والذي أودى بحياة 700 شخص في زامبيا وحدها.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية إن النقص أثر على فرقها التي تحاول الاستجابة لتفشي المرض في أكثر من 16 دولة.

حث خبراء الصحة العامة الشركات المصنعة على تسريع إنتاج اللقاح الفموي. تم بالفعل حجز جميع الأدوية قيد الإنتاج حاليا.

وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت زامبيا حملة تدعمها اليونيسف لتطعيم 1.5 مليون شخص ضد الكوليرا.

انتشر تفشي المرض الذي بدأ في عام 2023 الآن إلى جميع مناطق البلاد ، مما أجبر السلطات على تحويل الملعب إلى مركز علاج وتأخير إعادة فتح المدارس.

وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة ، زادت حالات الكوليرا أربعة أضعاف في ملاوي وزيمبابوي وموزمبيق من 2022 إلى 2023.

وارتفع عدد الإصابات من 26250 إلى أكثر من 95300، مع أكثر من 1600 حالة وفاة في الدول الثلاث، مما يجعلها واحدة من أسوأ أوبئة الكوليرا منذ عقود.