البابا فرنسيس يجري اختبارات تشخيصية في مستشفى بروما

قال الفاتيكان إن البابا فرنسيس، الذي أصيب مؤخرا بالأنفلونزا، نقل إلى مستشفى في روما لإجراء اختبارات تشخيصية بعد المقابلة البابوية الأربعاء، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ووصل البابا، إلى مستشفى جيميلي في جزيرة التيبر في سيارة فيات 500 بيضاء صغيرة وغادر مرة أخرى تحت حراسة نفس السيارة بعد زيارة قصيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، تم دفع البابا البالغ من العمر 86 عاما على كرسي متحرك إلى قاعة الجمهور في الفاتيكان، وبدا مرهقا عندما سقط بشدة في مقعده. في الأسابيع الأخيرة ، سار مسافة قصيرة إلى كرسيه ، لكنه كان يعاني من أعراض الأنفلونزا الخفيفة في الأسبوع الماضي.

كما ألغى البابا المواعيد يومي السبت والاثنين بسبب الأنفلونزا ، لكنه ظهر كالمعتاد لمباركة الأحد من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس.

في الأسبوع الماضي ، سعل فرانسيس مرارا وتكرارا أثناء ترؤسه قداس أربعاء الرماد في كنيسة رومانية ، واختار عدم المشاركة في الموكب التقليدي الذي يفتتح موسم الصوم الكبير للكنيسة.

في هذا الوقت من العام في عام 2020 ، تماما كما بدأ جائحة الفيروس التاجي في ضرب إيطاليا ، عانى فرانسيس أيضا من نزلة برد شديدة أجبرته على إلغاء عدة أيام من الجماهير الرسمية ومشاركته في الخلوة الروحية السنوية للفاتيكان.

كان الفاتيكان قد ألغى بالفعل التراجع لهذا العام لصالح التدريبات الروحية الشخصية.

تمت إزالة جزء من رئة البابا الأرجنتيني عندما كان شابا بسبب عدوى في الجهاز التنفسي، وفي عام 2021 تمت إزالة جزء من القولون بسبب التهاب معوي وهو يستخدم كرسيا متحركا وعكازا منذ العام الماضي بسبب شد أربطة الركبة وكسر صغير في الركبة جعل المشي والوقوف أمرا صعبا.

واستخدم البابا كلماته المقتضبة في نهاية لقاء الأربعاء للاحتفال بالذكرى ال25 للتصديق على اتفاقية الألغام المضادة للأفراد، معربا عن "قربه من العديد من ضحايا هذه الأجهزة الخبيثة التي تذكرنا بالقسوة المأساوية للحرب".

كما دعا إلى السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا وصلى من أجل ضحايا الهجمات في بوركينا فاسو وهايتي.

وفي نهاية اللقاء، أمضى البابا نحو ساعة في تحية المؤمنين من كرسيه المتحرك، وتوقف للتحدث ومباركة الأطفال وتبادل الهدايا.