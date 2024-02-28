الصيد يهزم جزيرة الورد ببطولة الجمهورية لكرة السلة آنسات

استطاع فريق تحت 20 سنة آنسات لكرة السلة بصيد الدقي الفوز على نظيره نادي جزيرة الورد، بنتيجة 71 ـ 37 فى المباراة التى جمعت الفريقين بالدور التمهيدي لبطولة الجمهورية.



ضمت قائمت الفريق اللاعبات: زينه محمد عدلي، فرح عمرو محمد، مريم تامر الجزار، ليلى احمد يسر الدين، حبيبة محمد عبد المنعم، حبيبة عصام السيد، ندى تامر ماهر، ماهينور تامر ماهر، جومانه محمد عبد الحميد، كارمن هيثم ثروت، جنى احمد يحيي، ريهام الزمر، مريم جابر، نور السكرى، هنا الجولي، شريفة تامر.



الجهاز الفنى والاداري: محمد السداوي نائب رئيس الجهاز، محمد شوقي مدرب، الدكتورة ياسمين مجدي طبيبة الفريق، على الخطيب مدير ادارى، محمد عطا خدمات معاونه.