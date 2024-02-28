محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة ضمن مشروعات برنامج "الميجا"

إستكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتلا ، بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة إستيعابية 9000م3 / يوم ، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا ) ، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الميجا والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، رافقه خلالها المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .

حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة علي مساحة ما يقرب من 5 أفدنة ، بقيمة تعاقدية تجاوزت 166 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 80 % ، وخلال تفقده إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يستهدف 7 قري ريفية من خلال 7 محطات رفع (4 رئيسي + 3 فرعي ) لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن ، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج ، حيث جاري العمل بالتوازي في الأعمال الإنشائية للمحطة ومحطات الرفع والشبكات للإنتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشيراً أنه بفضل توجيهات المحافظ إحتلت " المنوفية " الصدارة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ معدلات أداء ونسب إنجاز مرتفعة في تنفيذ مشروعات " الميجا " .

وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام علي المواطنين ، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام .

