الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة ضمن مشروعات برنامج "الميجا"

بوابة الوفد الإلكترونية

إستكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية بتلا ، بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكمايشة بطاقة إستيعابية 9000م3 / يوم ، وذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (مشروعات الميجا ) ، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات الميجا والتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان نهو المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة ، رافقه خلالها المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ، المهندس وفيق حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا .
حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للمحطة المقامة علي مساحة ما يقرب من 5 أفدنة ، بقيمة تعاقدية تجاوزت  166 مليون جنيه ، بنسبة إنجاز 80 % ، وخلال تفقده إستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يستهدف 7 قري ريفية من خلال 7 محطات رفع (4 رئيسي + 3 فرعي ) لخدمة ما يقرب من 133 ألف مواطن ، وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي علي انتظام سير العمل بكافة المواقع المستهدفة بالبرنامج ، حيث جاري العمل بالتوازي في الأعمال الإنشائية للمحطة ومحطات الرفع والشبكات للإنتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المقررة ، مشيراً أنه بفضل توجيهات المحافظ إحتلت " المنوفية " الصدارة بين محافظات الجمهورية في تنفيذ معدلات أداء ونسب إنجاز مرتفعة في تنفيذ مشروعات " الميجا " .
وأكد المحافظ أنه يتابع ميدانياً أعمال مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية بمركز تلا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة كونه مشروع خدمي وهام ويعود بالنفع العام علي المواطنين ، موجهاً بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لضمان الانتهاء من المشروع وفق التوقيتات الزمنية المحددة حفاظاً علي الصالح العام .
 

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