غينيا تعين زعيم المعارضة السابق مامادو أوري باه رئيسًا للوزراء

عين زعيم المعارضة الغينية السابق مامادو أوري باه، رئيسا للوزراء من قبل المجلس العسكري في البلاد ، وفقا لمرسوم قرأه التلفزيون الوطني.

ويأتي هذا التعيين بعد أسبوع من حل الحكومة فجأة.

ويواجه السياسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل في تشكيل حكومة وسط إضراب عام إلى أجل غير مسمى بدأ هذا الأسبوع بسبب المصاعب الاقتصادية العميقة والسياسات القمعية المزعومة للسلطات العسكرية.

وقتل شخصان، بعد أن اشتبكت الشرطة مع محتجين خلال إضراب عمالي في جميع أنحاء البلاد.

وتطالب النقابات العمالية بخفض أسعار المواد الغذائية في الوقت الذي يعاني فيه الغينيون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

كان الاقتصادي شخصية بارزة على الساحة السياسية الغينية منذ أوائل 90s، شغل منصب وزير المصالحة في حكومة التوافق في أعقاب أزمة سياسية أثارها مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا في احتجاجات قادتها النقابات في عام 2007.

أمضى مؤسس ونائب رئيس حزب UFDG في وقت لاحق أربع سنوات في المنفى في فرنسا ، أدين خلالها غيابيا بمحاولة اغتيال ضد كوندي عام 2011.

عاد إلى غينيا في عام 2016 بعد عفو رئاسي ولكن تم طرده لاحقا من UFDG.

ومن المتوقع أن تجري غينيا انتخابات لاستعادة الحكم الديمقراطي في غضون 10 أشهر عندما تنتهي الفترة الانتقالية البالغة 24 شهرا التي حددها المجلس العسكري والكتلة الإقليمية إيكواس.