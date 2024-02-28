قبل انطلاقه.. "الوفد" تنشر كواليس حفل إفتتاح مهرجان الإسماعيلية

ينطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مساء اليوم، الأربعاء، في دورته الـ 25 بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما .

وتنشر "الوفد" كواليس اليوم الأول من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة المقرر انطلاقه بعد قليل، بدءًا من اليوم 28 فبراير حتى الخامس من مارس 2024، وتُعد هذه الدورة تحديدًا مميزة وخاصة جدًا لدى مهرجان الإسماعيلية لانه يتزامن الاحتفال باليوبل الفضي لإنطلاق الدورة الـ 25 من تاريخ أول دورة له عام 1991.

ويبدأ حفل الإفتتاح، بعرض فيلما قصيرا مدته ٥ دقائق عن تاريخ المهرجان طوال ال25 عاما، كما يعرض فيلمين رممهما مهرجان الإسماعيلية احتفالا بمئؤية رائد السينما التسجيلية عبدالقادر التلمساني وهما " الفأس والقلم " نهاية خط بارليف" بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية ومن المقرر أن يخرج حفل الافتتاح المخرج هشام عطوة .

يأتي انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي، بحضور وزير الثقافة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، برئاسة الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان.

ومن المقرر أن تلقى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، كلمة افتتاحية المهرجان بحضور محافظ الإسماعيلية والنقاد الفنيين وجميع المشاركين في اللجان والمسابقات الأربعة للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة والحركية والروائية.

كما سيكرم المهرجان في دورته الـ25، والتى تستمر حتى 5 مارس المقبل، المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وقال الناقد السينمائي عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، إن هذه الدورة يشارك بها 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما .

وأضاف زكريا، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إنه سيتم الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من افلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي .

وأوضح رئيس المهرجان، أنه سيتم تنظيم خلال الإحتفال عدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

في ذات الصدد، تتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية تضم كلاً من تيري جينسبرج، من الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسًا وعضوية: الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر المخرجة اميكو ستوك، من صربيا المخرجة أليسا ليبو، من الولايات المتحدة الأمريكية، المخرج ستيفانو سافونا، من إيطاليا.

ولجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، تضم المخرج دانيال كوتر من ألمانيا، رئيسًا وعضوية، الفنانة وصانعة الافلام الوثائقية زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر دكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة تضم دكتور محمد شفيق، من مصر، رئيسًا، وعضوية، منار حسني، مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، مصر، ولجنة تحكيم الفيبريسى تتكون من الناقدة جيهان بوجرين، المغرب، رئيسًا وعضوية، الباحثة والناقدة سمية عزام، لبنان والناقدة ضحى الورداني، مصر

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.