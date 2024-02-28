انفجار حقل ألغام في الجولان المحتل.. صور

قالت وسائل إعلام عبرية، إن حقل ألغام انفجر منذ قليل في الجولان.

وأعلنت مواقع سورية، قبل قليل عن حدوث انفجار غرب تل العدنانية في الجولان السوري المحتل.

على جانب آخر، أعلن الإعلام الحربي لسرايا القدس، أن قواتهم قصفت موقع "كيسوفيم" برشقة صواريخ 107.

وأضاف في بيان له: مجاهدونا يخوضون بالأسلحة المناسبة اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خانيونس.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ145 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.