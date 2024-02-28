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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس شباب النواب : اعلان الرئيس دعم  صندوق قادرون باختلاف ١٠ بمليارات جنيه اهتمام غير مسبوق بذوي الهمم

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوقًا غير مسبوقة، وهو ما برهن عليه بالدليل القاطع بتخصيص ١٠ مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف.

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وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية عقب مشاركة في احتفالية قادرون باختلاف اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القيادة السياسة أطلقت عام 2018 عاما لذوى الهمم، وكان محفزا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص "مصر 2020"، والتى ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع فى تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية .

 

وأكد أن لجنة الشباب  تحرص علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم ،وهو ما يظهر خلال الجولات الميدانية للجنة ، حيث حرصت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة البحر الاحمر ، علي تفقد كافة الأنشطة المتعلقة بذوي الهمم داخل مراكز الشباب ، واصدرت العديد من التوصيات لتوفير سبل الراحة لهم .

 

وأشار إلي أن اللجنة حريصة علي توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدا أن اللجنة أوصت  بالتوسع فى إنشاء أندية خاصة بذوى الهمم لمساعدتهم في ممارسة الرياضة .

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