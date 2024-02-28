ضبط طن دقيق مدعم تم التصرف به بأحد المخابز بالإسماعيلية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

حيث ‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين، ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات تموينية، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وخلال تلك الحملات تم ضبط أحد المخابز بمركز الإسماعيلية لتصرفه في كمية قدرىها ١ طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله في الأسواق.

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بحي ثان الإسماعيلية بحوزته كمية تقدر بـ ٧٥٠ عبوة من الإندومي والمياه الغازية المنتهية الصلاحية.

بجانب ضبط ٥٠٠ عبوة من المشروبات الغازية والألبان، بمحل أخر بحي ثان.

هذا بالإضافة لضبط أحد المخابز السياحية وبحوزته كمية تقدر بـ ١٠٠ كجم من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ٢٠ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ١ محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ١٩ محضر لعدم حمل شهادة صحية، و٢ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، و١ محضر لعدم الإعلان عن المخابز.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٨ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٦ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ١ محاضر تصرف وتجميع، ١ محضر لعدم وجود ميزان، ٦ محضر لعدم نظافة أدوات العجن، و١ محضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

يأتي ذلك ‏‎تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.