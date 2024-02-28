مدير الشؤون التنفيذية بتعليم قنا يفتتح معرض لوحات فنية بقوص

إفتتح صابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بقنا وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية ، معرض التربية الفنية المقام بمدرسة الشهداء الثانوية بنات تحت عنوان " ريشتى عبر السنين"

شهد الافتتاح محمد فاروق مدير الأنشطة التربوية بالمديرية وعلى حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة قوص التعليمية ومحمد رضا موجه اول التربية الفنية ومنى حامد العويضى مديرة مدرسة الشهداء الثانوية بنات وجيهان ضاحى و هويدا على معلمتا التربية الفنية بالمدرسة.

أشار مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية ، إلى أن مديرية التربية والتعليم بقنا بقيادة الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة تولى إهتماما كبيرا لدعم الأنشطة التربوية ، مشيدا للدور السامى الذى تلعبه مهارات التربية الفنية لدى الطلاب والتى تتمثل فى نشر الوعي الفني و الثقافي في الوسط الاجتماعي و تطوير مهارات الطلبة في التخصصات الفنية و الإنفتاح المعرفي الإبداعي على المجتمع الدولي و الإسهام في خلق واقع فني ثقافي ينسجم مع التوجه ، مؤكدا أن للتربية الفنية دور فاعل في بناء شخصية الطلاب الذي يعيش وسط المتغيرات و التحولات الإجتماعية المعاصرة فهي تسهم مساهمة إيجابية في تنمية و صقل شخصية الطالب من النواحي العقلية و الوجدانية و الحسية والحركية.

ومن جانبها أكدت مديرة المدرسة ، إن معرض " ريشتى عبر السنين " هو بانوراما توثيقيه لعدة فترات زمنية متتالية من تاريخ مدرسة الشهداء الثانوية بنات تضم أكثر من ٤٠٠ عمل فنى متميزة لطالبات المدرسة بكل فترة زمنية ، موجه الشكر للسيد مدير عام الإدارة وإدارة الأنشطة التربوية و توجيه التربية الفنية بقيادة الفنان محمد رضا والمبدعين جيهان ضاحى وهويدا على معلمتا المادة بالمدرسة .